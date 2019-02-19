Почему женщины покушаются на жизнь собственных детей

Страшная история о том, что в ночь на 18 февраля шестилетний мальчик был вынужден скитаться один на территории парка "Лосиный остров", обрастает не менее пугающими подробностями. Следователи не исключают, что его родная мама действительно могла пытаться убить сына. Портал Москва 24 разбирался, какая судьба ждет семьи, где родители покушались на жизнь собственных детей.

Фото: СК РФ

Три рулона скотча и нож

Накануне стало известно, что шестилетний мальчик провел ночь в парке "Лосиный остров". Рано утром 18 февраля мать ребенка обратилась в полицию и заявила о его пропаже. Она пояснила, что вечером в воскресенье с ребенком ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров". Мальчик якобы сам попросил погулять, но, едва выйдя на улицу, сбежал и не вернулся. До пяти утра мать не обращалась к правоохранителям, якобы в надежде самостоятельно отыскать беглеца. К утру шестилетний мальчик каким-то чудом сам вышел к заправке на МКАД, где его заметили взрослые, которые позвонили в экстренные службы. Осмотревшие ребенка медики диагностировали у него переохлаждение второй степени и приняли решение о госпитализации. По факту пропажи ребенка следователи возбудили уголовное дело, а мать мальчика задержали до выяснения обстоятельств произошедшего.

Сама по себе история вызывала общественный резонанс и подарила немало вопросов. Например, почему мать повезла ребенка погулять в лесопарк поздно вечером. Однако еще больше масла в огонь подлили показания очевидцев, распространяемых Telegram-каналами, которые утверждали, что мальчик вышел из парка с мусорным пакетом на голове, закрепленным скотчем. А сам малыш заявил, что мать оставила его в лесу за то, что он чуть не утопил собаку. После ночи, проведенной на морозе, мальчик ел с аппетитом, пожаловавшись, что мама не кормила его последние сутки. Как стало известно во вторник, 19 февраля, подобные слухи могут быть вовсе не спекуляциями. Следователи подозревают, что мать ночевавшего в парке ребенка могла специально оставить его там. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, при обыске у женщины изъяли три рулона скотча и нож.



Мать мальчика, который провел ночь в лесу, подозревают в попытке убийства

Также стало известно, что мать считает шестилетнего сына сложным ребенком, с отклонениями. На допросе она сообщила, что в воскресенье отправилась с сыном в Троице-Сергиеву лавру к священнику, чтобы он помог ребенку молитвой. Вероятно, женщина захотела, чтобы над ее сыном провели отчитку – обряд "изгнания бесов". В лавре служит отец Герман, который проводит подобные обряды. В монастыре телеканалу Москва 24 сообщили, что отец Герман совершает отчитки по пятницам, субботам и воскресеньям в 12 часов.



Полный храм детей и взрослых, болящие собираются вместе. Сначала он говорит проповедь, а потом читает молитвы



К слову, в Русской православной церкви к отчиткам относятся настороженно, предпочитая отправлять душевно больных людей к специалистам, а не изгонять из них бесов. Так, патриарх Алексий II воспринимал этот обряд крайне негативно, говорил, что "нужно отчитывать отчитывающих". Правда, официально изгнание бесов в РПЦ пока так и не запретили.

Сумасшествие или злой умысел?

Фото: телеграм-канал 112

О том, как быть дальше с родителями, которые попытались совершить преступление против своего ребенка, порталу Москва 24 рассказали психиатры. "Если мать признают больной, то встает вопрос о ее дееспособности. Если в момент попытки убийства она не осознавала, что делает, была неадекватна, то она подлежит не уголовному наказанию, а лечению в психиатрической клинике. А если она признается вменяемой, то ей светит уголовный срок с автоматическим лишением права материнства. Этот вопрос обсуждается в суде", – сказал психиатр Александр Федорович.

По его словам, в случае лишения матери прав, над ребенком может взять опекунство кто-то из родственников. Затем возможно проведение психиатрической экспертизы ребенка (с участием психиатров, психологов, неврологов и педагогов) на выявление психических травм, которые он мог получить из-за покушения матери. По итогам обследования решается, какую помощь ему оказать.

"Но так не бывает, чтобы ничего не предвещало такого поступка матери. В процессе ее обследования обнаруживаются отклонения, которые были у нее и раньше. Есть еще понятие послеродовой депрессии. Например, это состояние могло протекать у женщины скрытно, не привлекая внимание специалистов. И вдруг мощный гормональный всплеск становится фактором, который обостряет состояние и приводит к преступлению", – отметил эксперт.

Он добавил, что в современных условиях практически невозможно предотвратить трагедию. Не допустить покушение матери на жизнь ребенка. "К психическим расстройствам нельзя притянуть ни возраст, ни социальный статус, ни пол, ни национальность. Так или иначе, им подвержены все люди. Но даже если родственники решат забить тревогу – куда им обращаться?" – сетует психиатр.

Если они обратятся в органы опеки, те проведут проверку, но вряд ли что-то выявят. "Нет ни правового поля, ни механизма взаимодействия", – констатирует Федорович.



Александр Федорович психиатр Если кто-то стал свидетелем грубого обращения с ребенком, снял это на видео – только тогда можно запустить какой-то механизм

Он также заметил, что сегодня, пока нет преступления, практически нет и противодействия.

В свою очередь психиатр Анна Портнова рассказала, при каких обстоятельствах мать и ребенок могут остаться вместе после трагедии. "Если у матери было психическое расстройство, то она нуждается в лечении. Все же, если есть возможность, можно постараться сохранить семью. Особенно если ребенок маленький, его лучше оставить с матерью, прошедшей лечение, но под надзором специалистов, в том числе, органов опеки, психиатров. Важно создать безопасную среду для ребенка", – рассказала специалист.

Детоубийцы

Фото: depositphotos/ ashumskiy

К сожалению, история матери, судя по всему, оставившей шестилетнего мальчика на откуп судьбе, не нова. По всему миру, включая Россию, вне зависимости от социального положения некоторые женщины пытаются расправиться со своими детьми. Причем очень жестокими способами. Так, в Набережных Челнах 30-летняя женщина выпрыгнула из окна пятиэтажного многоквартирного дома, пытаясь убить себя и своего четырехмесячного ребенка. К счастью, малыша удалось в последний момент вырвать из рук матери. Как сообщили местные СМИ, женщина тяжело переживала расставание с супругом.

Еще одна затосковавшая по бывшему мужу 31-летняя жительница Подмосковья порезала ножом дочек 11 и двух лет. Она также попыталась зарезать во сне свою мать. Всех троих пострадавших госпитализировали. У бабушки – ранения груди, у внучек – резаные раны на животе. А жительница Шиловского района попыталась убить своего маленького ребенка, бросив под товарный поезд. К счастью, мальчик выжил, но получил серьезные травмы. Мать признали виновной и приговорили к десяти годам исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком в один год.

Еще одно чудовищное событие произошло в Башкирии. Мать убила двоих детей, подожгла дом и попыталась покончить с собой. Ее спас и вывел из дома вернувшийся с работы муж.