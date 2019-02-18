Почему маленький мальчик оказался один ночью в парке "Лосиный Остров"

Шестилетний мальчик провел всю ночь на 18 февраля один на территории парка "Лосиный остров". Он бродил в поисках людей более 12 часов и чуть насмерть не замерз. Следственный комитет завел уголовное дело и задержал мать ребенка. Портала Москва 24 разбирался, как мальчик мог оказаться в такой страшной ситуации.

Фото: Telegram-канал 112

Ночь в лесу

По данным Следственного комитета, рано утром 18 февраля (в 05:35) в полицию обратилась женщина и сообщила, что у нее пропал сын. Она рассказала, что воскресным вечером с ребенком ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров". Мальчик якобы сам попросил остановиться и погулять, а в итоге сбежал и не вернулся. Всю ночь он провел в лесопарке. И только к утру каким-то чудом вышел к заправке, где его заметили взрослые, которые позвонили в экстренные службы. Ребенок сильно замерз: медики обнаружили у него переохлаждение второй степени. По этому факту следователи возбудили уголовное дело и задержали мать мальчика.

Управляющий той самой автозаправкой Максим Астафьев в беседе с телеканалом Москва 24 вспоминает, что на место мальчика доставили водители.

Он шел вдоль трассы по направлению к нашей станции. Привезли сюда, мы оказали ему первую помощь, поддержку, напоили горячем чаем, одели в теплую одежду и вызвали наряд полиции и скорую помощь, которая оперативно приехала на станцию, оказала профессиональную первую помощь и увезла его на обследование в больницу.



Однако в Telegram-каналале 112 сообщают, что на голове ребенка был пакет, обмотанный скотчем. Водитель Андрей, который привел мальчика, рассказал, что пакет пришлось снимать при помощи ножа. "Мешок нашли. Изъяли. Он реально шел по дороге в мешке. Руки у него были внутри в мешке. Мешок был поднят наверх и скотчем перемотан под подмышками. Он самостоятельно не мог его снять. И я не мог самостоятельно его снять, пришлось разрезать ножом скотч", – отметил водитель.

Фото: Telegram-канал 112

Сам ребенок рассказал сотрудникам заправки, что мать оставила его в лесу за то, что он чуть не утопил собаку. После ночи, проведенной на морозе в лесу, мальчик ел с аппетитом, пожаловавшись, что мать его вчера весь день не кормила. Но официального подтверждения этих сведений пока нет.

Есть также неофициальная информация о том, что более четырех лет назад женщина развелась с мужем, что стало причиной психологических проблем у ее сына.

"Московский патруль": подробности истории найденного в лесу 6-летнего мальчика

Мать ребенка пояснила, что заявила так поздно в полицию, потому что у нее была истерика, а телефонная связь плохо работала. Бабушка шестилетнего мальчика также утверждает, что внук просто потерялся. Она рассказала телеканалу Москва 24, что следователи запретили ее дочери разглашать какие-либо подробности.

Мне полиция не говорила об этом, и дочке запрещено что-то говорить. Она звонила мне в присутствии полиции. Она мне сказала: "Мама, на городские номера телефона не отвечать вообще никому и ничему, потому что желтая пресса имеет наглость постоянно звонить.



Однако ранее она рассказала "Московскому комсомольцу" о том, что мать с ребенком и подругой-соседкой поехали на один день в Сергиев Посад – в Лавру, к отцу Илариону. На обратной дороге мальчик попросился выйти у леса, чтобы справить "малую нужду", но в темноте потерялся.

"С мужем она рассталась пять лет назад, сама занимается воспитанием мальчика. Она трудится в Центральной станции связи на железной дороге. Живет она отдельно – неподалеку, в нашем микрорайоне", – пояснила бабушка.

Кроме того, внук, по ее словам, имеет отклонение в развитии, а мать просто не могла надеть на сына мешок. "Вы что, сошли с ума? Она с ним носится как с писаной торбой! Покупает все, что мальчик захочет... Во время родов произошло защемление головы ребенка, нарушилось кровообращение. Внук плохо разговаривает, посещает логопедический садик, а недавно дочь определила мальчика в клинику на Ленинском проспекте, к лучшим докторам по профилю. Отмечу, мы нормальная семья, три дочери, все с высшим образованием, закончили МИИТ", – добавила собеседница издания.

"Ситуацию мы контролируем"

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович уже взял ситуацию под личный контроль и намерен проверить все обстоятельства случившегося.

"Ситуацию мы контролируем, посмотрим, что там с семьей, и, если будет нужна наша вовлеченность, мы обязательно подключимся. Есть разные гипотезы того, что произошло", – пояснил он РИА Новости.

При этом уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала каналу Москва 24, что в органах опеки семья не состоит.

По поводу мальчика, который пропал на "Лосином острове", поступает противоречивая информация. С одной стороны, есть сообщение о том, что претензий к семье у органов опеки нет, на учете она не состояла. Уполномоченный по правам ребенка Москвы связался с учебным заведением, там каких-то очевидных намеков на неблагополучие не нашли. Вопросы вызывают несвоевременное обращение мамы в полицию.



Фото: Telegram-канал 112

В свою очередь зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала порталу Москва 24, что подобные случаи в России происходят все чаще и чаще.



Жестокость по отношению к детям присутствует, к сожалению, все чаще и чаще. Жестокость не только сверстников, но и родителей, часто мы видим такое отношение и педагогов в школах и в детских домах. Я, конечно, возьму на контроль этот случай и разберусь в ситуации.



По ее словам, ребенок должен быть "святым словом" для всех родителей.

"К сожалению, ребенок не может изменить свою судьбу, он не виноват, в какой семье он родился, у каких родителей, в приемную семью ли он попал. Мы не должны быть такими жестокосердными, это безумие", – заключила Вторыгина.

В Госдуме также пообещали взять ситуацию на контроль.