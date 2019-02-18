Мать потерявшегося в парке "Лосиный остров" мальчика задержана

Мать ребенка, который пробыл всю ночь один на территории столичного заповедника "Лосиный остров", задержана для выяснения объективной картины произошедшего и проведения дополнительных следственных действий. Об этом сообщили в столичном главке СК РФ.
"В ходе расследования уголовного дела, связанного с исчезновением ребенка, который пробыл один на территории заповедника всю ночь, ввиду противоречивых показаний свидетелей и ребенка мать мальчика задержана для выяснения объективной картины произошедшего", – сказала представитель ведомства Юлия Иванова.
По данным Следственного комитета, рано утром 18 февраля (в 05:35) в полицию обратилась женщина и сообщила, что у нее пропал сын. Она рассказала, что воскресным вечером с ребенком ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров". Мальчик якобы сам попросил остановиться и погулять, а в итоге сбежал и не вернулся. Всю ночь он провел в лесопарке. И только к утру каким-то чудом вышел к заправке, где его заметили взрослые, которые позвонили в экстренные службы.
По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, кто врет – мать или ребенок. Женщина говорит, что сын от нее сбежал. Однако мальчик, который всю ночь провел на морозе, заявил, что мама намеренно оставила его в лесу.
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