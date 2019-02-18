В Госдуме возьмут на контроль ситуацию с ночевавшим в "Лосином острове" мальчиком

Фото: Telegram-канал 112

Зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала порталу Москва 24, что возьмет на контроль ситуацию с шестилетним мальчиком, который провел всю ночь в парке "Лосиный остров".

"Это безумный поступок матери, если это подтвердится. Жестокость по отношению к детям присутствует, к сожалению, все чаще и чаще. Жестокость не только сверстников, но и жестокость родителей, часто мы видим такое отношение и педагогов в школах и в детских домах. Я, конечно, возьму на контроль этот случай и разберусь в ситуации", – пояснила депутат.

По ее словам, ребенок должен быть "святым словом" для всех родителей.

"К сожалению, ребенок не может изменить свою судьбу, он не виноват, в какой семье он родился, у каких родителей, в приемную семью ли он попал. Мы не должны быть такими жестокосердными, это безумие", – заключила Вторыгина.

По данным следователей, рано утром 18 февраля (в 05:35) в полицию обратилась женщина и сообщила, что у нее пропал сын. По ее словам, воскресным вечером она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров". Затем мальчик сам попросил заехать в лесопарк, где в итоге сбежал и не вернулся.

Ребенок всю ночь провел в лесопарке. И только к утру сам вышел к заправке, где его заметили взрослые, которые позвонили в экстренные службы. По предварительным данным, у ребенка обнаружено переохлаждение. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что мальчика привели на заправку водители. На голове ребенка был пакет, обмотанный скотчем. На АЗС малыша накормили и отогрели. Сам мальчик рассказал сотрудникам заправки, что мать оставила его в лесу за то, что он чуть не утопил собаку. После ночи на морозе в лесу мальчик много кушал, сказал, что мать его вчера весь день не кормила. Но официального подтверждения этих сведений пока нет.

Мать ребенка пояснила, что заявила так поздно в полицию, потому что у нее была истерика, а телефонная связь плохо работала. Сейчас ее допрашивают следователи.