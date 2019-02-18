Бабушка оставленного в лесу мальчика прокомментировала ситуацию

Бабушка шестилетнего мальчика, который всю ночь провел в лесу, утверждает, что внук просто потерялся, передает телеканал Москва 24.

"Мне полиция не говорила об этом, и дочке запрещено что-то говорить. Она звонила мне в присутствии полиции. Она мне сказала: "Мама, на городские номера телефона не отвечать вообще никому и ничему, потому что желтая пресса имеет наглость постоянно звонить", – рассказала женщина по телефону корреспонденту Москвы 24.

По данным следователей, рано утром 18 февраля (в 05:35) в полицию обратилась женщина и сообщила, что у нее пропал сын. По ее словам, воскресным вечером она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров". Затем мальчик сам попросил заехать в лесопарк, где в итоге сбежал и не вернулся.

Ребенок всю ночь провел в лесопарке. И только к утру сам вышел к заправке, где его заметили взрослые, которые позвонили в экстренные службы. По предварительным данным, у ребенка обнаружено переохлаждение. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что мальчика привели на заправку водители. На голове ребенка был пакет, обмотанный скотчем. На АЗС малыша накормили и отогрели. Сам мальчик рассказал сотрудникам заправки, что мать оставила его в лесу за то, что он чуть не утопил собаку. После ночи на морозе в лесу мальчик много ел, сказал, что мать его вчера весь день не кормила. Но официального подтверждения этих сведений пока нет.

Мать ребенка, в свою очередь, пояснила, что заявила так поздно в полицию, потому что у нее была истерика, а телефонная связь плохо работала. Сейчас ее допрашивают следователи.

Зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала порталу Москва 24, что возьмет ситуацию на контроль.