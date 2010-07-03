"Любит смеяться и рисовать": как живет девочка из захламленной квартиры

Девочка Люба, которую нашли в захламленной квартире, переехала в детский дом. Сейчас она все понимает, но пока не разговаривает – произносит только несколько слов.

Девочку обнаружили 10 марта. Ее плач услышали соседи, они вызвали полицию. Спасатели взломали дверь и обнаружили ребенка посреди гор мусора. С этого момента девочка переезжала два раза. Сначала ее доставили в больницу, оттуда в детский дом.

Сотрудники детдома говорят, что это не тот детский дом, каким все его себе представляют. Его планировка больше похожа на квартиру. Директор говорит, что миф о том, что дети из детдома не знают элементарных вещей (например, не знают, как заваривать чай и как растет картофель), это не такой уж и миф.

"Когда дети приходили питаться в столовую, то понимание как это готовится, из каких продуктов, какова технология, как мы сами готовим, когда вырастаем – у них не было таких представлений. Жизнь в нашем центре помогает им получить все навыки, которые им нужны", – сказала директор государственного учреждения Центр содействия семейному воспитанию Марина Назаренко.

Работники отметили, что в первую очередь Любе нужно научиться общаться с другими, читать и считать, чтобы до школы успеть догнать своих сверстников.

"Я думаю, что она и звучала уже, просто нужна определенная среда, чтобы она чувствовала себя в безопасности", – добавила педагог-психолог Наталья Ольховская.

Также специалисты говорят, что у девочки очень "большой набор смеха". Это значит, что она часто смеется и каждый раз у нее получается смеяться по-разному. Девочка очень эмоциональная, у нее живая мимика.

Также психологи отмечают, что Любе нравится рисовать, причем чаще всего она просто закрашивает листок формата А4 в один цвет. Одевается она только с помощью воспитателей. Также девочка не знает, как выглядят элементарные предметы, которые она видела редко либо не видела вообще: скакалка, самолет, трамвай и другие простые вещи.

10 марта полицейские и спасатели вызволили из квартиры на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку с признаками истощения, оставленную без присмотра в антисанитарных условиях. В отношении матери было возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Женщину арестовали до 10 мая. 13 марта столичная прокуратура подала иск о ее лишении родительских прав.

1 апреля в 16:00 будет рассматриваться этот вопрос в Головинском суде. Исковые заявления прокуратуры и соцзащиты решили не объединять.