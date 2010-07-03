Суд рассмотрит лишение родительских прав матери брошенной в квартире девочки 1 апреля

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Головинский суд 1 апреля рассмотрит вопрос о лишении родительских прав Ирины Гаращенко, державшей свою пятилетнюю дочь без присмотра в захламленной квартире, сообщает Агентство "Москва".

Пресс-секретарь суда Александра Евдокимова уточнила, что исковые заявления прокуратуры и соцзащиты решили не объединять. Начало рассмотрения – в 16:00 и 16:05.

13 марта столичная прокуратура подала иск о лишении Гаращенко родительских прав. На следующий день соцзащита подала заявление об ограничении родительских прав женщины.

10 марта полицейские и спасатели вызволили из квартиры на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку с признаками истощения, оставленную без присмотра в антисанитарных условиях.

В отношении матери возбуждено дело по статье "Покушение на убийство", она арестована до 10 мая. 27 марта Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Гаращенко.