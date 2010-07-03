Мосгорсуд проверит законность ареста матери брошенной в квартире девочки

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Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Ирины Гаращенко, которая содержала свою пятилетнюю дочь в захламленной квартире. Об этом сообщила пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова.

Рассмотрение назначено на 27 марта в 9:30, передает Агентство "Москва". Ранее арест женщины санкционировали до 10 мая.

А 13 марта столичная прокуратура подала иск о лишении Гаращенко родительских прав. Отдел соцзащиты населения района Левобережный подал заявление об ограничении ее родительских прав.

10 марта в полицию поступила информация о крике ребенка в квартире на Ленинградском шоссе. Сотрудники МВД вскрыли дверь и нашли пятилетнюю девочку с признаками истощения, оставленную без присмотра в антисанитарных условиях. Возбуждено дело по статье "Покушение на убийство".

Сейчас девочка находится в больнице, на этой неделе ее могут выписать. Ребенок немного пугается чужих людей, но когда ему предлагают поиграть, то идет на контакт, смеется в голос, аккуратно ест, играет с куклами и проявляет интерес к книгам.

Девочка начала произносить отдельные слова, но говорит пока шепотом. Ее медицинское состояние оценивается как удовлетворительное.

Психотерапевт, специалист по девиантному поведению подростков Гелена Иванова отмечала, что ребенок находится в состоянии психологического госпитализма. Специалист заключила, что унижение серьезно влияет на психологическое развитие девочки.