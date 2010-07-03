Найденная в замусоренной квартире девочка выйдет из больницы на этой неделе

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Пятилетнюю девочку Любу, найденную в квартире в Москве в антисанитарных условиях, могут выписать из больницы на этой неделе. Об этом заявил главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

"Надеемся, что на этой неделе, если все будет благополучно", – цитирует его РИА Новости. В то же время врач добавил, что ребенок нуждается в социально-психологической реабилитации.

Девочка начала произносить отдельные слова, но говорит пока шепотом, уточнил он.

"Называет предметы, узнает мультяшных героев, вещи, которые ей подарили, говорит, "красивые". Животных называет, на картинке их узнает. Говорит очень осторожно и шепотом, такое ощущение, что боится, чтобы посторонние не услышали", – сказал Османов.

Он пояснил, что медицинское состояние девочки на сегодняшний день оценивается как удовлетворительное.

Пятилетнего ребенка обнаружили 10 марта в квартире в Москве в антисанитарных условиях. Девочка плакала, украшение у нее на шее вросло в кожу. Уточнялось, что малышка не владеет социальными навыками.

Позже в столичном департаменте труда и соцзащиты заявили, что у девочки есть социальные навыки. Она немного пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, то идет на контакт, смеется в голос, аккуратно ест, играет с куклами и проявляет интерес к книгам.

Мать девочки заключили под стражу. Возбуждено дело по статье "Покушение на убийство".

Психотерапевт, специалист по девиантному поведению подростков Гелена Иванова отметила, что ребенок находится в состоянии психологического госпитализма. Специалист заключила, что унижение оказывает серьезное влияние на психологическое развитие девочки.