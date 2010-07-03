Органы опеки предложили пускать в квартиру без разрешения семьи

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева предложила разработать условия, при которых представители органов опеки или участковый смогут войти в квартиру без разрешения проживающей там семьи, сообщает Агентство "Москва".
"...Чтобы все-таки при условии того, что соседи, близкие, работники образовательных учреждений наблюдают и видят, что есть непорядок в семье, есть проблемы в семье, чтобы нельзя было прийти, позвонить в звонок и успокоиться, если никто не открыл. Нужно каким-то образом иметь основания войти в квартиру и посмотреть, что там происходит. Конечно, при условии особых обстоятельств. Эти условия должны разрабатываться, и мы сейчас будем этим заниматься", – заявила она.
По ее мнению, если бы органы опеки или участковый могли войти в запертую квартиру вопреки воле хозяев, то недавних трагических случаев с детьми удалось бы избежать.
Потяева взяла на контроль инцидент с ребенком-инвалидом, скончавшимся в захламленной квартире.
"Нам сказали, что в пределах недели будут идти следственные действия и нас потом проинформируют по всем остальным вопросам. Эту тему мы держим на контроле", – подчеркнула она.
Омбудсмен добавила, что, по информации следствия, бабушка ребенка вызвала ему скорую, когда он почувствовал себя плохо.
"По информации... из Следственного комитета, мальчик умер от тех заболеваний, которые у него есть... Бабушка своевременно вызвала скорую помощь, когда мальчику было плохо, ему была оказана медицинская помощь", – пояснила она.
Тело семилетнего ребенка нашли в квартире на улице Шарикоподшипниковская 12 марта. Мальчик страдал аутизмом и имел инвалидность. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Ребенок проживал с безработной мамой 1987 года рождения и бабушкой. Причиной его смерти называли остановку сердца.
Это не первый подобный случай. 10 марта в запертой квартире на Ленинградском шоссе также обнаружили ребенка. Из-за плача пятилетней девочки соседи вызвали спасателей. По сведениям СК, у ребенка отсутствовали социальные навыки и имелись признаки истощения.
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