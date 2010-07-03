Мертвого мальчика-инвалида нашли в квартире на юге Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В одной из квартир на юге Москвы обнаружено тело мальчика-инвалида. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Тело семилетнего ребенка обнаружили во вторник, 12 марта, в квартире на улице Шарикоподшипниковская. Ребенок проживал с безработной мамой 1987 года.

Собеседник агентства уточнил, что следов насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было. Также известно, что мальчик страдал аутизмом и имел инвалидность. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти мальчика, проводится доследственная проверка.

11 марта в квартире жилого дома на улице Красного Маяка девятилетний мальчик обнаружил тела беременной матери и ее сожителя. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. По данному факту также проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы.

