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06:18

Врачи вытащили шесть осколков стекла из глаза ребенка в Москве

происшествия медицина

06:18

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Врачи столичной Морозовской детской больницы спасли ребенку глаз, поврежденный шестью осколками бокала.

Как сообщили в пресс-службе больницы, ребенок "прыгнул с подголовника дивана вниз головой прямо на бокал вина". В результате удара бокал разбился, а осколки повредили левый глаз, порезали мальчику носогубную складку, лоб и нос.

Родители вызвали скорую помощь. В медучреждении было принято решение об экстренном оперативном вмешательстве. Операционной бригадой была проведена хирургическая операция по обработке ранения с удалением стеклянных инородных тел.

Несмотря на обширность повреждения, во время извлечения осколков хирургических разрезов не потребовалось. Сложность операции состояла в том, что один осколок ушел в ткани орбиты и находился там на глубине более одного сантиметра.

В результате оперативных манипуляций осколки были полностью извлечены. При этом внутренние структуры глаза удалось сохранить, хрусталик не был поврежден, а сам глаз полностью восстановил свою форму.

В настоящее время ребенок находится на амбулаторном лечении дома. Через месяц будет проведено комплексное офтальмологическое обследование и принято решение о необходимости дополнительных мероприятий.

5 февраля столичные врачи спасли глаз семилетнему мальчику. Ребенок почувствовал себя плохо после того, как шарик с краской для игры в пейнтбол попал в правый глаз. В итоге ему также помогли офтальмологи Морозовской больницы.

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