Столичные врачи спасли глаз семилетнему мальчику

Семилетний мальчик почувствовал себя плохо после того, как шарик с краской для игры в пейнтбол попал в его правый глаз. В итоге ему помогли офтальмологи Морозовской детской городской клинической больницы, сообщает сайт медучреждения.
Когда ребенок получил травму, родители сами обратились в приемное отделение больницы. Осмотр показал отек и гематому правого века. Кроме того, врачи обратили внимание на блефароспазм и слезотечение.
"Состояние глаза оценивалось врачами как очень тяжелое, поскольку отмечались субтотальная эрозия роговицы в центре, тотальное внутриглазное кровоизлияние", – сказано в сообщении.
Мальчика положили в отделение микрохирургии глаза с полным отрывом радужки на шесть часовых меридианов, травматической катарактой, подвывихом хрусталика, гемофтальмом и последствиями контузии глазного яблока третьей степени. Вскоре его прооперировали.
Специалисты восстановили радужную оболочку глаза, убрали травматическую катаракту и удалили частично оторванный хрусталик.
"Вмешательство было выполнено с помощью микрохирургических приемов, через роговичный, самоадаптирующийся разрез размером 1,2 миллиметра", – уточнили в больнице.
Теперь зрение мальчика должно прийти в норму. Кроме того, проведенные манипуляции уже дали косметический эффект.
В декабре минувшего года столичные врачи спасли почку ребенку по впервые примененной в стране методике. Операцию провели лапараскопическим методом.
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