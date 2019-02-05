Столичные врачи спасли глаз семилетнему мальчику

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Семилетний мальчик почувствовал себя плохо после того, как шарик с краской для игры в пейнтбол попал в его правый глаз. В итоге ему помогли офтальмологи Морозовской детской городской клинической больницы, сообщает сайт медучреждения.

Когда ребенок получил травму, родители сами обратились в приемное отделение больницы. Осмотр показал отек и гематому правого века. Кроме того, врачи обратили внимание на блефароспазм и слезотечение.

"Состояние глаза оценивалось врачами как очень тяжелое, поскольку отмечались субтотальная эрозия роговицы в центре, тотальное внутриглазное кровоизлияние", – сказано в сообщении.

Мальчика положили в отделение микрохирургии глаза с полным отрывом радужки на шесть часовых меридианов, травматической катарактой, подвывихом хрусталика, гемофтальмом и последствиями контузии глазного яблока третьей степени. Вскоре его прооперировали.

Специалисты восстановили радужную оболочку глаза, убрали травматическую катаракту и удалили частично оторванный хрусталик.

"Вмешательство было выполнено с помощью микрохирургических приемов, через роговичный, самоадаптирующийся разрез размером 1,2 миллиметра", – уточнили в больнице.

Теперь зрение мальчика должно прийти в норму. Кроме того, проведенные манипуляции уже дали косметический эффект.

В декабре минувшего года столичные врачи спасли почку ребенку по впервые примененной в стране методике. Операцию провели лапараскопическим методом.