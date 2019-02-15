Собянин призвал горожан регулярно проходить с детьми диспансеризацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин призвал москвичей регулярно приводить детей на диспансеризацию, чтобы своевременно выявлять онкологические заболевания.

"Очень важно своевременно выявлять злокачественные заболевания: на ранних стадиях возможно полное излечение. Проходите регулярно диспансерное обследование, берегите детей", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Он напомнил, что 15 февраля – Международный день детей, больных раком.

"В 2014 году на базе Морозовской больницы мы создали центр детской гематологии и онкологии для маленьких пациентов со всей страны", – отметил Собянин. По его словам, в этом центре внедряются лучшие мировые технологии.

Ранее сообщалось, что столичные власти выделят 15,6 миллиарда рублей на современные технологии лечения рака.

Деньги выделят из резервного фонда, предусмотренного на 2019 год в бюджете столицы на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.

Сергей Собянин ранее сообщил, что в Москве начнется переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций по химиотерапии, которые позволят наиболее эффективно бороться с раком.

В поликлиниках для взрослых работают "онкокураторы". Кроме того, врачей общей практики учат распознавать симптомы начинающегося рака.