Собянин призвал горожан регулярно проходить с детьми диспансеризацию

Сергей Собянин призвал москвичей регулярно приводить детей на диспансеризацию, чтобы своевременно выявлять онкологические заболевания.
"Очень важно своевременно выявлять злокачественные заболевания: на ранних стадиях возможно полное излечение. Проходите регулярно диспансерное обследование, берегите детей", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Он напомнил, что 15 февраля – Международный день детей, больных раком.
"В 2014 году на базе Морозовской больницы мы создали центр детской гематологии и онкологии для маленьких пациентов со всей страны", – отметил Собянин. По его словам, в этом центре внедряются лучшие мировые технологии.
Ранее сообщалось, что столичные власти выделят 15,6 миллиарда рублей на современные технологии лечения рака.
Деньги выделят из резервного фонда, предусмотренного на 2019 год в бюджете столицы на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.
Сергей Собянин ранее сообщил, что в Москве начнется переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций по химиотерапии, которые позволят наиболее эффективно бороться с раком.
В поликлиниках для взрослых работают "онкокураторы". Кроме того, врачей общей практики учат распознавать симптомы начинающегося рака.
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