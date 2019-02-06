Власти Москвы выделят 15,6 млрд рублей на современные технологии для лечения рака

Столичные власти выделят 15,6 миллиарда рублей на современные технологии лечения рака. Документ, подписанный Сергеем Собяниным, опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Деньги выделят из резервного фонда, предусмотренного на 2019 год в бюджете столицы на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы.
Документ направлен на повышение качества оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в столице.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что современные методы лечения онкологии, которые применяются в больницах Москвы, уже дали хорошие результаты.
Специально к Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля, глава города напомнил о достижениях столичной медицины в этом направлении. В частности, московским пациентам доступны ПЭТ/КТ-томография, операции с использованием робота Да Винчи, 3D и 4D-лучевая терапия, а также гамма-нож.
Вместе с тем Москва заботится о расширении скрининговых программ, одна из которых позволяет выявить рак молочной железы на ранней стадии. Помимо этого, проводится массовая вакцинация подростков против вируса папилломы человека.
В поликлиниках для взрослых работают "онкокураторы". Кроме того, врачей общей практики учат распознавать симптомы начинающегося рака. Важнейшим шагом в борьбе с онкологией Сергей Собянин назвал переход столичных больниц на использование новых федеральных клинических рекомендаций по профилю онкология по лечению шести локализаций рака.
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