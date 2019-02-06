Власти Москвы выделят 15,6 млрд рублей на современные технологии для лечения рака

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Столичные власти выделят 15,6 миллиарда рублей на современные технологии лечения рака. Документ, подписанный Сергеем Собяниным, опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Деньги выделят из резервного фонда, предусмотренного на 2019 год в бюджете столицы на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы.

Документ направлен на повышение качества оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в столице.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что современные методы лечения онкологии, которые применяются в больницах Москвы, уже дали хорошие результаты.

Специально к Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля, глава города напомнил о достижениях столичной медицины в этом направлении. В частности, московским пациентам доступны ПЭТ/КТ-томография, операции с использованием робота Да Винчи, 3D и 4D-лучевая терапия, а также гамма-нож.

Вместе с тем Москва заботится о расширении скрининговых программ, одна из которых позволяет выявить рак молочной железы на ранней стадии. Помимо этого, проводится массовая вакцинация подростков против вируса папилломы человека.

В поликлиниках для взрослых работают "онкокураторы". Кроме того, врачей общей практики учат распознавать симптомы начинающегося рака. Важнейшим шагом в борьбе с онкологией Сергей Собянин назвал переход столичных больниц на использование новых федеральных клинических рекомендаций по профилю онкология по лечению шести локализаций рака.