СК начал проверку после обнаружения двух тел в квартире на юге Москвы

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Следствие проводит проверку по факту обнаружения трупов мужчины и женщины на юге столицы. В рамках проверки назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как рассказала Агентству "Москва" старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) по столице Юлия Иванова, инцидент произошел на улице Красного Маяка.

11 марта в квартире жилого дома 9-летний мальчик обнаружил тела беременной матери и ее сожителя без признаков жизни.

Иванова отметила, что при визуальном осмотре трупов признаков насильственной смерти не обнаружено.

7 марта следствие предъявило обвинение мужчине, убившему своих жену и ребенка в Москве.