Следствие предъявило обвинение убийце жены и ребенка в Москве

Следствие предъявило обвинение мужчине, убившему своих жену и ребенка в Москве, передает РИА Новости.
Он рассказал детали преступления. По словам преступника, к моменту прибытия полицейских смерть матери и ребенка наступила около семи часов назад. Скорее всего, мужчина ранил близких ножами и шилом, они изъяты.
На месте преступления нашли окровавленную простыню, четыре листа бумаги с рукописным текстом, они тоже были в крови. Изъято завещание. В качестве причины случившегося сейчас рассматривается версия личной неприязни к родным.
2 марта в квартире дома на Ясном проезде были обнаружены тела женщины и ее сына с колото-резаными ранами. Выяснилось, что мужчина убил их, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Врачи помогли выжившему. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вероятный убийца признался, что несколько дней назад он растлил сына и об этом узнала супруга. Бабушка погибшей рассказала, что во время бойни спокойно спала за стеной. Она узнала о преступлении лишь утром, когда пошла в ванную.
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