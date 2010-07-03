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20:17

Убийство в Медведкове: отец москвича назвал свою версию произошедшего

происшествия криминал

20:17

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Фото: телеканал Москва 24

Отец мужчины, который подозревается в убийстве супруги и сына в столичном районе Медведково, предположил, что конфликт могла спровоцировать женщина. Об этом он рассказал телеканалу Москва 24.

"Иуда – это тот, кто предает. Значит, что-то она сделала. Это как озвереть надо мужчине, и как он должен быть оскорблен, чтобы он так себя повел. Если он останется жив, может быть узнаем, [что произошло]", – заявил отец подозреваемого.

Вместе с тем он отметил, что его сын не имеет права на жизнь после произошедшего. Он также предположил, что мужчина "в моральном плане уже умер", поскольку решился на самоубийство.

34-летний житель Москвы убил 29-летнюю супругу и своего ребенка. Их тела с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили 2 марта в квартире жилого дома в Ясном проезде.

В квартире мужчина оставил две надписи – "Я тебя породил, я тебя и убью" и "Маша – иуда". Обе надписи были сделаны кровью. После убийства он попытался покончить с собой. В настоящий момент подозреваемый находится НИИ имени Склифосовского.

телеграм-канал 112

Ранее мать погибшей рассказала, что ничего не предвещало трагедии. Она общалась с дочерью накануне убийства, и "все было хорошо и нормально".

В свою очередь, друг подозреваемого сообщил, что был шокирован его поступком. Он отметил, что для него "это была обычная нормальная семья". По его словам, подозреваемый "любил супругу и сына".

Названа возможная причина двойного убийства в Медведкове

происшествия криминал

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