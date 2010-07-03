В Москве мужчина убил жену и ребенка

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В столичном районе Южное Медведково мужчина убил женщину и малолетнего ребенка. На месте происшествия работают следователи и сотрудники правоохранительных органов, сообщается на сайте СУ СК по Москве.

Тела с многочисленными колото-резаными ранами 2 марта обнаружены в квартире жилого дома в Ясном проезде. Предварительно установлено, что после убийства супруги и ребенка мужчина попытался покончить с собой. Сейчас ему оказывают помощь медики скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).