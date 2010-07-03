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15:47

"Я тебя породил". Стали известны подробности жестокого убийства в Медведкове

происшествия криминал

15:47

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Москвич убил жену с сыном и попытался покончить с собой

Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства после происшествия в жилом доме в столичном районе Медведково, передает телеканал Москва 24. Москвич убил жену и ребенка, а потом попытался покончить с собой.

34-летний нападавший доставлен в НИИ имени Склифосовского. По информации телеканала Москва 24, мужчина более 60 раза ударил сына ножом и расписал стены квартиры кровью. На них написано: "Я тебе породил, я тебя и убью".

Тела 29-летней женщины и ее сына с многочисленными колото-резаными ранами
обнаружили в квартире в жилом доме на Ясном проезде.

Фото: телеграм-канал 112

Мать погибшей рассказала, что случившееся подвергло ее в шок. "Только вчера вечером с ней разговаривала, все было нормально все было хорошо, все было спокойно, все было нормально", – сказала Светлана Борисовна.

Произошедшее шокировало и соседей семьи. Жители подъезда говорят, что ничего подозрительного перед убийством не заметили. Одна из соседок рассказала, что у них очень спокойный подъезд.

О семье известно, что пять лет назад они переехали из Украины в Москву и проживали в квартире у бабушки убитой женщины. По словам пенсионерки, в последнее время никаких конфликтов в семье не происходило. Информацию подтверждают и друзья семьи.

"Я его знаю с детства, я ним вырос в одном поселке в Ялте, учились в одной школе. К сожалению, давно не виделись, я хотел с ним в Москве встретиться, но не сложилось. Я бы никогда не сказал, что такое возможно. Для меня это была нормальная обычная семья. Уверен, что он любил и супругу и сына Марка. Для меня это какой-то сон, не верю, что такое могло произойти", – рассказал телеканалу Москва 24 друг главы семьи.

На месте убийства сейчас работают следователи и криминалисты.

происшествия криминал

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