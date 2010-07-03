"Машка своё получила". Откровения убийцы жены и сына в Медведкове

Вероятный убийца жены и сына из Медведкова признался, что несколько дней назад он растлил сына и об этом узнала супруга, сообщает телеканал Москва 24.
Бабушка погибшей рассказала, что во время бойни спокойно спала за стеной. И узнала о случившемся лишь утром, когда пошла в ванную. "Он там лежит, улыбается. Говорит: "Машка получила, будет знать". А она, оказывается, лежала в комнате, полуголая. Я ноги пощупала – они теплые. Я сразу побежала вызывать скорую", – сообщила пенсионерка.
Она стерла жуткие надписи, сделанные кровью, но отмыть все пока не удалось. 5-летний мальчик умер от ножевых ранений, которых на его теле насчитали более 60-ти. Его мать была задушена. Вероятный преступник – муж женщины и отец ребенка – пытался покончить с собой, но его спасли и под конвоем отправили в больницу.
По словам бабушки, в ночь гибели женщина чаще обычного выходила курить на лестницу. Обратиться в полицию она, судя по всему, не успела.
Вероятный убийца жены и сына из Медведкова признался в растлении ребенка
34-летний житель Москвы убил 29-летнюю супругу и своего ребенка 2 марта. Их тела с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили 2 марта в квартире жилого дома в Ясном проезде.
Отец мужчины предположил, что конфликт могла спровоцировать женщина. Вместе с тем он отметил, что его сын не имеет права на жизнь после произошедшего. Он также предположил, что мужчина "в моральном плане уже умер", поскольку решился на самоубийство.
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