"Машка своё получила". Откровения убийцы жены и сына в Медведкове

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Вероятный убийца жены и сына из Медведкова признался, что несколько дней назад он растлил сына и об этом узнала супруга, сообщает телеканал Москва 24.

Бабушка погибшей рассказала, что во время бойни спокойно спала за стеной. И узнала о случившемся лишь утром, когда пошла в ванную. "Он там лежит, улыбается. Говорит: "Машка получила, будет знать". А она, оказывается, лежала в комнате, полуголая. Я ноги пощупала – они теплые. Я сразу побежала вызывать скорую", – сообщила пенсионерка.

Она стерла жуткие надписи, сделанные кровью, но отмыть все пока не удалось. 5-летний мальчик умер от ножевых ранений, которых на его теле насчитали более 60-ти. Его мать была задушена. Вероятный преступник – муж женщины и отец ребенка – пытался покончить с собой, но его спасли и под конвоем отправили в больницу.

По словам бабушки, в ночь гибели женщина чаще обычного выходила курить на лестницу. Обратиться в полицию она, судя по всему, не успела.

Вероятный убийца жены и сына из Медведкова признался в растлении ребенка



34-летний житель Москвы убил 29-летнюю супругу и своего ребенка 2 марта. Их тела с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили 2 марта в квартире жилого дома в Ясном проезде.

Отец мужчины предположил, что конфликт могла спровоцировать женщина. Вместе с тем он отметил, что его сын не имеет права на жизнь после произошедшего. Он также предположил, что мужчина "в моральном плане уже умер", поскольку решился на самоубийство.