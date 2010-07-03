Труп женщины пролежал около месяца в квартире на севере Москвы

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В квартире на севере Москвы обнаружили труп женщины, скончавшейся около месяца назад. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

4 марта в службу "02" обратился мужчина, проживающий по адресу: Ленинградское шоссе, дом № 88. Он рассказал, что из квартиры соседки распространяется неприятный запах.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли входную дверь и обнаружили разложившееся тело женщины 70-75 лет. По предварительным данным, она скончалась около месяца назад.

Труп доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящий момент следователи устанавливают личность женщины и обстоятельства ее смерти.

В конце февраля в квартире дома на улице Академика Арцимовича в Москве обнаружили труп 68-летнего мужчины. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, он скончался полмесяца назад.