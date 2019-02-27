Тело умершего полмесяца назад мужчины обнаружили в столичной квартире

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Тело умершего полмесяца назад мужчины обнаружили в квартире на юго-западе столицы.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, в ОВД "Коньково" обратилась жительница дома на улице Академика Арцимовича.

Женщина почувствовала неприятный запах из квартиры 68-летнего соседа, которого не видела примерно две недели. Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь в квартиру и обнаружили труп.

Отмечается, что признаков насильственной смерти при визуальном осмотре тела выявлено не было. По данному факту проводится проверка.

7 февраля аналогичный случай произошел в квартире на юго-востоке Москвы, где обнаружили тело 46-летнего мужчины, который ухаживал за 91-летней неходячей родственницей.