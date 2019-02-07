Пенсионерка провела несколько дней в квартире с трупом родственника

В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили разлагающийся труп 46-летнего мужчины, который ухаживал за 91-летней неходячей родственницей. Пенсионерка, прикованная к кровати, несколько дней провела в квартире с мертвым мужчиной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
6 февраля в полицию обратилась девушка, которая сообщила, что пропал ее отец, проживающий в Ферганском проезде. Она рассказала, что мужчина не выходит на связь с 30 января и не открывает дверь в квартиру.
По данным источника агентства, сотрудники экстренных служб вскрыли дверь в квартиру и обнаружили труп мужчины и прикованную к кровати пожилую женщину.
"Следователи установили, что мужчина ухаживал за родственницей. Он злоупотреблял алкоголем и болел гепатитом, а его смерть, по предварительным данным, наступила несколько дней назад от алкогольной кардиомиопатии", – сказал собеседник агентства. Правоохранители проводят проверку.
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