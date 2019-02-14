В уборной МИД найден труп

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

В здании министерства иностранных дел РФ на Смоленско-Сенной площади нашли мертвым одного из сотрудников, сообщает радиостанции "Говорит Москва" со ссылкой на представителя отдела оперативной информации ведомства.

По данным издания, речь идет о 68-летнем Олеге Кривове. Он работал в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия.

По предварительной информации, причина смерти дипломата – скоротечный сердечный приступ. Тело обнаружено уборщицей в одном из туалетов на 19-ом этаже высотки.