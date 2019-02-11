Мертвую женщину нашли в доме шансонье Оси Солнцевского

Труп женщины обнаружен в доме на территории ТиНАО. Владельцем частного здания является шансонье Сергей Дятлов, известный под псевдонимом Ося Солнцевский, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Тело было найдено 10 февраля. При осмотре на теле не увидели признаков насильственной смерти.
По предварительным сведениям, женщина умерла за три часа до приезда полиции. При этом близкие погибшей рассказали, что умершая два месяца злоупотребляла спиртными напитками. Из-за этого она страдала от приступов эпилепсии.
Сейчас проводится проверка. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.
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