Девиантолог оценила будущее девочки, найденной в замусоренной квартире

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и специалист по девиантному поведению Гелена Иванова обсудили будущее, которое может ждать девочку, обнаруженную в столичной квартире без еды и воды, сообщает газета "Известия".
По словам Кузнецовой, ребенок пытается идти на контакт.
"Девочка очень хочет понравиться, сделать так, как мы просим, но не всегда понимает, чего от нее хотят", – отметила детский омбудсмен.
Психотерапевт, специалист по девиантному поведению подростков Гелена Иванова, в свою очередь, заявила, что девочка находится в состоянии психологического госпитализма.
"Учитывая, что это ранняя депривация, она может научиться социальным навыкам, но ее психологическое развитие очень сильно нарушено", – отметила она.
Иванова подчеркнула, что унижение оказывает серьезное влияние на психологическое развитие ребенка.
"У таких детей в последующем формируется мазохистический тип личности. Либо они сами станут агрессорами", – подчеркнула специалист.
По мнению врачей, в состоянии пятилетней девочки отмечается положительная динамика. Ребенок идет на поправку, хорошо кушает, играет и улыбается.
Главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов отметил, что девочка стала произносить отдельно какие-то слова. Также она откликается на свое имя.
Ребенка обнаружили 10 марта в квартире дома на Ленинградском шоссе. Полицейским совместно со спасателями пришлось вскрывать дверь, чтобы войти в жилище. Выяснилось, что малышка находилась в антисанитарных условиях, не умеет разговаривать, и у нее полностью отсутствуют социальные навыки. На шее девочки также была обнаружена пластиковая резинка для волос, закрепленная таким образом, что по мере роста ребенка она все больше сдавливала горло и врастала в кожу.
Мать девочки Ирина Геращенко арестована до 10 мая. Женщине инкриминируется статья "Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии".
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