"Стала более открытой". Кузнецова рассказала о состоянии "девочки-маугли"

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии пятилетней девочки, брошенной матерью в одной из квартир на Ленинградском шоссе. Ребенок идет на поправку, хорошо кушает, играет и улыбается.

"Все явления простудные, которые были, все проходят, первое время мы характеризовали здоровье как средней тяжести, сейчас все проходит. Обследование дополнительное проводится, пока все данные положительные", – цитирует РИА Новости уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

Девочка пока не дает проводить некоторые обследования, в частности ей не нравится рентген. Кузнецова также отметила, что в больнице девочка "стала более открытой".

Главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов отмечает, что девочка стала произносить отдельно какие-то слова. Также она откликается на свое имя. "Улыбается, никого не пугается", – добавил врач. Девочка пока что побаивается принимать душ.

Девочку обнаружили 10 марта в квартире дома на Ленинградском шоссе. Полицейским совместно со спасателями пришлось вскрывать дверь, чтобы войти в жилище. Выяснилось, что малышка находилась в антисанитарных условиях, не умеет разговаривать, и у нее полностью отсутствуют социальные навыки. На шее девочки также была обнаружена пластиковая резинка для волос, закрепленная таким образом, что по мере роста ребенка она все больше сдавливала горло и врастала в кожный покров. Сперва сообщалось о признаках истощения у ребенка, однако врачи не подтвердили эту информацию.

Мать девочки Ирина Геращенко арестована до 10 мая по решению Савеловского суда. Женщине инкриминируется статья "Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии". Гаращенко заявила, что ситуация вокруг ее ареста является провокацией. В суде Гаращенко добавила, что будет бороться за свою дочь.

Опека попросила суд лишить родительских прав мать "девочки-маугли"

14 марта стало известно, что соцзащита просит суд ограничить в родительских правах Ирину Гаращенко Исковое заявление в суд подал отдел социальной защиты населения района Левобережный.

Сотрудники полиции и соцзащиты также стали фигурантами уголовного дела. Выяснилось, что они не принимали никаких мер по проверке условий проживания девочки.

