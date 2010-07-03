Мать "девочки-маугли" не жалуется на условия в СИЗО и переживает за дочь

Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили в СИЗО мать "девочки-маугли" Ирину Гаращенко. Женщину обвиняют в попытке убийства пятилетней дочери, которую она надолго оставила без присмотра в грязной захламленной квартире.
По словам ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова, сейчас Гаращенко находится в карантинной камере СИЗО №6, где ее уже осмотрел медработник.
Мельников отметил, что ее поместили вместе с еще одной подозреваемой в попытке убийства. "Несмотря на то, что в камере у женщин нет ни холодильника, ни телевизора, на условия содержания она не жалуется, читает книги", – цитирует представителя ОНК Интерфакс. Во время встречи Гаращенко заявила, что переживает за дочку и хочет попросить помощи у детского омбудсмена Анны Кузнецовой, рассказал Мельников.
12 марта Савеловский суд столицы арестовал Гаращенко до 10 мая. Женщина объявила себя невиновной, а все происходящее назвала оговором и провокацией. Она также выразила намерение обжаловать арест.
По данным следователей, Гаращенко оставила ребенка одного в квартире на три дня без еды, воды и света. Услышав плач, соседи вызвали МЧС. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили внутри горы мусора, среди которых сидела малышка с вросшей в шею резинкой для волос.
Девочку госпитализировали, а ее мать вскоре была задержана. Сейчас с девочкой, которая, как выяснилось, не умеет говорить и не приучена спать на кровати, работают психологи и неврологи.
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