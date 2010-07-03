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10:52

Мать найденной в квартире девочки заявила о пособии в 300 рублей

суды дети

10:52

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ирина Гаращенко, оставившая свою пятилетнюю дочь в захламленной квартире в Москве, имеет претензии к органам опеки, сообщает РИА Новости.

В Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на избрание женщине меры пресечения в виде заключения под стражу, она предъявила органам опеки, что они не помогали семье финансово, хотя она писала обращения.

В апелляционной жалобе Гаращенко говорится, что она обращалась в органы опеки и соцзащиты с просьбой обеспечить дочери поездку в санаторий или пансионат, предоставить билеты на развлекательные мероприятия и приобрести бытовую технику. Женщина уверяет, что получала лишь пособие в размере 300 рублей в месяц.

При этом, по ее словам, она не снимает с себя ответственности за то, что "впервые" оставила ребенка. Мосгорсуд, тем не менее, признал арест законным.

10 марта полицейские и спасатели вызволили из квартиры на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку с признаками истощения, оставленную без присмотра в антисанитарных условиях.

В отношении матери было возбуждено дело по статье "Покушение на убийство", она арестована до 10 мая.

13 марта столичная прокуратура подала иск о лишении Гаращенко родительских прав. На следующий день соцзащита подала заявление об ограничении родительских прав женщины.

Головинский суд рассмотрит этот вопрос 1 апреля. Пресс-секретарь суда Александра Евдокимова уточнила, что исковые заявления прокуратуры и соцзащиты решили не объединять. Начало рассмотрения – в 16:00 и 16:05.

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