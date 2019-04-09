Как в Мытищах обнаружили четверых детей в захламленной квартире

Органы опеки изъяли из семьи в подмосковных Мытищах четверых детей. Они проживали в антисанитарных условиях в захламленной квартире с мамой и бабушкой. Выяснилось, что три мальчика и девочка в возрасте от двух до восьми лет даже не были прикреплены к поликлинике, а также не посещали образовательные учреждения. Более того, все, кроме старшего ребенка, не имели свидетельств о рождении. Читайте о том, как мама детей объяснила случившееся и что делать, если вам кажется, что ваши соседи не исполняют свой родительский долг.

Квартира-свалка в Мытищах

Фото: МВД

8 апреля пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой обнародовала сообщение о том, что органы опеки изъяли в Мытищах из семьи четверых несовершеннолетних детей. Они проживали в нечеловеческих условиях в захламленной квартире с мамой, 32-х летней Инессой Кузнецовой, и бабушкой Галиной. По словам начальника управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольги Федосеевой, детям даже не были нормально организованы спальные места.

Выявить неблагополучную семью удалось еще 13 марта, после того как обеспокоенные местные жители пожаловались на то, что давно не видели ребятишек. Прибывший к Кузнецовой наряд полиции зафиксировал, что они прятались в шкафах, а из продуктов в квартире оставались только заплесневелый хлеб и вода. К слову сказать, на месте с детьми полицейские застали бабушку. Их мама появилась чуть позже, во время работы правоохранителей, причем была в нетрезвом состоянии.

В результате проверки полицейские установили, что на всех детей, кроме старшей восьмилетней девочки, не было свидетельств о рождении. В тот же день их всех поместили в больницу, где установили биологический возраст мальчиков. А органами опеки и попечительства были получены свидетельства на них. Кроме того, медики выяснили, что всем детям необходима работа с дефектологом и логопедом.

9 апреля Следственный комитет России сообщил, что взял на контроль ситуацию с обнаруженными в Мытищах детьми в непригодной для проживания квартире. Чуть позже в тот же день в МВД России рассказали, что в отношении Инессы Кузнецовой возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

Фото: МВД

Телеканалу Москва 24 удалось пообщаться с самой Инессой, которая поделилась своим взглядом на ситуацию.





Инесса Кузнецова мать четверых детей из Мытищей 13 марта ко мне в квартиру ворвались полицейские, там были женщины в форме и порядка восьми мужчин в штатском.

"Они постучали в дверь. Мама моя открыла, сказали, что вы не гуляете с детьми. Мама ответила, что мы болеем, и начала закрывать дверь. Они зашли и заломили маме руки, вывели ее в домашней одежде и меня. Объяснений не было", – пояснила Инесса.

Мать детей также добавила, что у нее якобы не было времени на оформление документов о рождении мальчиков и что роды детей всегда происходили дома, а не в медицинском учреждении. С ними помогала бабушка.

В свою очередь, бабушка Галина в интервью каналу Москва 24 опровергла информацию о том, что дети мало гуляли.





Галина бабушка детей Летом гуляем два раза в день, теплой осенью тоже два раза в день. Когда нет дождя – идем на улицу, есть дождь – сидим дома. Если сильный мороз, то гуляем полчаса – сорок минут.

По ее словам, последний раз дети гуляли 6 марта, а потом они заболели бронхитом. 13 марта детей забрали. Сама бабушка провела в полиции сутки, а Инесса – трое суток. Также Галина подчеркнула, что деньги на содержание детей у семьи были.

При этом Инесса добавила, что ее старшая дочка умеет читать, писать и считать, а старший сын знает весь алфавит и счет. Кроме того, мать детей пояснила, что они якобы наблюдались у врачей в платных центрах, а не в городской поликлинике. А роды принимали дома, потому что "мытищинский роддом особой славой не пользуется". В свою очередь, отец детей, по ее словам, на данный момент находится за границей и не принимает участия в воспитании ребят.

По словам Инессы, сейчас старшей дочке – Софии – восемь лет, сыну Марку – шесть лет, Артуру – четыре года и Дарику два года и восемь месяцев. София на данный момент находится в приюте, а сыновья – у временных приемных родителей.

При этом детский омбудсмен по Московской области Мишонова заявила, что Кузнецова может вернуть своих детей, однако для этого ей придется доказать способность обеспечивать их и заниматься воспитанием.

Как складывалась жизнь у детей найденных в захламленной квартиры в Мытищах

Что делать, если вы подозреваете соседей в неисполнении родительского долга?

К сожалению, история с детьми из Мытищей – далеко не первый резонансный случай, когда несовершеннолетние оказывались в заложниках у собственных родителей. Буквально в марте этого года в Москве была обнаружена пятилетняя девочка Люба с признаками истощения, оставленная без присмотра мамой в антисанитарных условиях. Ее плач услышали соседи, они же и вызвали полицию. В отношении матери ребенка было возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Женщину арестовали до 10 мая.

Что же делать людям, если есть подозрения, что соседи не исполняют в полной мере родительский долг? Советы по просьбе Москвы 24 дает председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак:

Сообщить в органы опеки

С точки зрения федерального закона о любых нарушениях прав ребенка гражданин и должностное лицо обязано сообщать в органы опеки. Не каждый человек является квалифицированным, чтобы самостоятельно распознать, опасно для ребенка то или иное действие или не опасно. В любом случае важно, чтобы это определили специалисты.

Обратиться в полицию

Если речь идет о преступлении, то есть если вы видите, что ребенка избивают, слышите крики и плач, и это повторяется систематически. Если вы увидели, что ребенок гуляет раздетый на морозе, – это вещи, которые явно бросаются в глаза и говорят о том, что ребенку угрожает опасность.

Фото: телеканал "360"

Обратиться в службы социальной помощи

В Москве есть специальная служба экстренной социальной помощи "051". Все граждане могут в нее позвонить и сообщить о случае жестокости по отношению к детям. По обращению обязательно будет проведена проверка, специалисты поговорят с соседями, с семьей. Естественно, в ряде сигналов случаи не подтвердятся, так как бывает, что люди не так поняли, не то увидели. Но зато существенное количество детей, которые пострадали, своевременно будут обнаружены и получат помощь.

Нужно ли фиксировать все на видео?

С точки зрения законодательства записывать на видео, фотографировать без разрешения семьи несовершеннолетнего непозволительно. Тут речь не в доказательной базе, а в том, чтобы помочь ребенку. Специалист должен уметь понять, что происходит, и проанализировать уровень риска для ребенка, и задать нужные вопросы, чтобы прояснить ситуацию. Если есть угроза ребенку, то она вскроется и без видеозаписи.

Не стоит решать проблемы самостоятельно

Не нужно пытаться решать проблемы своими силами: пытаться в личной беседе разбираться, призывать к порядку, читать мораль и грозить карами. Здесь не имеет смысла брать на себя ответственность. Звонить в чужие двери также не нужно. Жертвой агрессии в итоге можете стать вы сами или ваши близкие.

Мгновенно реагировать и не бояться

Самое правильное – не проходить мимо, не тянуть и не думать несколько недель. Если человек чувствует, что действительно есть признаки, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок не в безопасности, то нужно как можно быстрее донести сведения до опеки, полиции или социальной службы, поскольку никогда не знаешь, в какой момент может случиться что-то плохое. Важно знать, что обращение абсолютно не означает каких-то репрессий к семье или к детям. Если сведения не подтвердятся, то службы дадут совет, предложат помощь, и все будет нормально.