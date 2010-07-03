"Рожала дома": мать найденных в Мытищах детей объяснила ситуацию

Опека забрала у матери 4 детей из квартиры-свалки в Мытищах

Подмосковные органы опеки забрали четырех детей из квартиры-свалки в Мытищах. С жалобой обратилась консьержка, которая забеспокоилась об их здоровье. По предварительным данным, мать родила всех дома и троих даже не зарегистрировала. По словам соседей, женщина не водила детей в садик и школу, а кормила продуктами из помойки.

"13 марта ко мне в квартиру ворвались полицейские, там были женщины в форме и порядка восьми мужчин в штатском. Они постучали в дверь. Мама моя открыла, сказали, что вы не гуляете с детьми. Мама ответила, что мы болеем и начала закрывать дверь. Они зашли и заломили маме руки, вывели ее в домашней одежде и меня. Объяснений не было. Только то, что мы не гуляем с детьми", – изложила телеканалу Москва 24 свою версию событий мать детей Инесса Кузнецова.

По словам женщины, самому старшему ее ребенку исполнилось 8 лет, самому младшему – 2 года и 8 месяцев. Она объяснила, что не зарегистрировала детей, так как у нее не было времени на оформление документов.

"Я из одной беременности, потом кормление, потом следующая беременность. Вот закончила только ребенка кормить младшего и собиралась ехать регистрировать детей. Не было времени, потому что у нас так устроено, что нужен свидетель, нужно ехать вместе с детьми. Я узнавала, что имею полное право их до 18 лет не регистрировать, это не карается законом", – указала Кузнецова.

Женщина уточнила, что роды всегда происходили дома, а не в медицинском учреждении. "Просто с первым ребенком это получилось случайно. А со вторым уже целенаправленно: мне понравилось рожать дома", – объяснила она.

Также Кузнецова пожаловалась, что детей у нее изъяли, не предоставив никаких документов. "Когда я ходила в опеку, со мной говорили очень грубо и требовали, чтобы я писала отказ от старшей дочери", – резюмировала она.

Впереди у Инессы Кузнецовой долгое разбирательство: ей предстоит доказывать, может ли она воспитывать детей, несмотря на то, что она не нашла время их зарегистрировать.

Также о ситуации телеканалу Москва 24 рассказала консьерж Татьяна Капенина, которая и позвонила в органы опеки.

"Позвонила по просьбе жителей. Когда она выходила с детьми на прогулку, ну пусть раз в квартал, дети были одеты по погоде, чисто. Я бы не сказала, что она пьющая или что они все время сидели дома", – объяснила женщина.

Следственный комитет организовал проверку информации об обнаружении четырех детей в непригодной для проживания квартире, сообщила старший помощник ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий Агентству "Москва". Следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов опеки и органов профилактики. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Это не первый случай, когда малолетних детей оставляют одних на продолжительное время. В марте в захламленной квартире в Москве нашли девочку. Мать ребенка хотят лишить родительских прав, на нее завели уголовное дело. Девочку выписали из больницы, сейчас она находится в соцучреждении.

В конце марта в столице сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних посетили одну из семей, стоящих на профилактическом учете. В итоге они обнаружили в квартире 9-летнего ребенка, который находился там совсем один. Оказалось, что мальчик уже несколько недель находился в тяжелом физическом состоянии, ему требовалась срочная госпитализация. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.