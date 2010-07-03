Соцзащита рассказала о квартире умершего мальчика-инвалида

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столичном департаменте труда и социальной защиты населения опровергли информацию о захламленности квартиры, в которой умер семилетний мальчик-инвалид. Об этом сообщает Агентство "Москва" во вторник, 19 марта.

В пресс-службе департамента отметили, что квартиру сразу после поступления информации о смерти мальчика посетили сотрудники соцзащиты. В помещении находились коробки, которые обычно используют при переезде, и был некоторый беспорядок.

"По имеющейся информации, смерть ребенка не является насильственной и наступила в результате сопутствующих заболеваний", – добавили в пресс-службе.

Также стало известно, что семья мальчика получала необходимые выплаты и пособия. "Семья не состояла на социальном обслуживании в центре помощи семье и детям. Но как мать ребенка-инвалида женщина получала все необходимые выплаты и пособия", – заявили в ведомстве.

Ребенок имел инвалидность и получал соответствующее медицинское обслуживание: был привит по графику, посещал с матерью специалистов, а также проходил диспансеризацию – последняя была пройдена в январе текущего года.

Тело семилетнего ребенка было обнаружено в квартире на улице Шарикоподшипниковская 12 марта. Известно, что мальчик страдал аутизмом и имел инвалидность. Он также состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Ребенок проживал с безработной мамой 1987 года и бабушкой.

18 марта следователи сообщили, что мальчик наблюдался у врачей и получал необходимый для его заболеваний уход в домашних условиях.

Это уже не первый подобный случай, произошедший в столичном регионе. 10 марта в запертой квартире на Ленинградском шоссе также обнаружили ребенка. Плач 5-летней девочки услышали соседи, которые вызвали спасателей. По данным СК, у ребенка отсутствовали социальные навыки и имелись признаки истощения.

Жильцы дома утверждают, что мать девочки не появлялась несколько дней. На допросе женщина, которую вскоре арестовали на два месяца, призналась, что растит дочь одна, часто уходит по делам и имеет долги по кредиту и коммуналке. Органы опеки и попечительства потребовали лишить женщину родительских прав.

