Брошенный в столичной квартире ребенок умер от остановки сердца

Причиной смерти мальчика, обнаруженного 12 марта в одной из квартир на юго-востоке Москвы, стала остановка сердца. Об этом ТАСС рассказал источник в медицинских кругах столицы.

Собеседник агентства заявил, что мать и его бабушка фактически не занимались ребенком. С ним мало гуляли и плохо кормили. Кроме того, в квартире накопилось много мусора, который никто не выносил.

В свою очередь, пресс-служба СУ СКР по столице сообщила, что ребенок страдал рядом заболеваний, в том числе врожденными. Мальчик проживал с мамой и бабушкой и наблюдался у врачей. Кроме того, он получал необходимый для его заболеваний уход в домашних условиях.

В настоящий момент правоохранители проводят проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи проверяют информацию СМИ об условиях жизни ребенка.

Тело семилетнего ребенка было обнаружено в квартире на улице Шарикоподшипниковская 12 марта. Известно, что мальчик страдал аутизмом и имел инвалидность. Он также состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Ребенок проживал с безработной мамой 1987 года и бабушкой. По данному факту была инициирована доследственная проверка.

Это уже не первый случай, когда дети остаются брошенными в антисанитарных условиях. 10 марта в запертой квартире на Ленинградском шоссе также обнаружили ребенка. Плач 5-летней девочки услышали соседи, которые вызвали спасателей. По данным СК, у ребенка отсутствовали социальные навыки и имелись признаки истощения.

Жильцы дома утверждают, что мать девочки не появлялась несколько дней. На допросе женщина, которую вскоре арестовали на два месяца, призналась, что растит дочь одна, часто уходит по делам и имеет долги по кредиту и коммуналке. Органы опеки и попечительства и прокуратура обратились в суд с иском о лишении матери родительских прав.

Сама девочка в настоящее время в больнице. По мнению медиков, она может догнать своих сверстников.