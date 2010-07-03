Трое родственников готовы взять под опеку брошенную в квартире девочку

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Трое родственников готовы взять под опеку девочку Любу, оставленную матерью в захламленной квартире на Ленинградском шоссе. Они уже обратились в органы соцзащиты, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения столицы уточнили, что ребенка готовы забрать родная тетя, двоюродный дедушка и жена двоюродного дяди. С семьей ребенка они не поддерживали отношения на протяжении нескольких лет.

Решение об установлении опеки над девочкой органы опеки примут после завершения предварительного следствия и установления всех обстоятельств произошедшего. До этого времени Любе организуют социальное сопровождение.

Также в департаменте рассказали, что к ребенку в больницу каждый день приходят сотрудники соцзащиты, которые играют с ней и следят, чтобы девочка была обеспечена всем необходимым. Также с ней ежедневно общается психолог.

Пятилетнюю девочку обнаружили 10 марта в сильно замусоренной квартире в жилом доме по Ленинградскому шоссе. У ребенка отсутствовали социальные навыки.

Однако в столичном департаменте труда и соцзащиты населения отметили, что девочка "обладает необходимыми социальными навыками" и на ее теле "не обнаружено синяков, ссадин и следов побоев".

Девочка, найденная в запертой квартире, не приучена спать на кровати

В итоге мать ребенка арестовали на два месяца. Ей инкриминируется статья "Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии". Следователи предполагают, что женщина сознательно на три дня оставила ребенка без еды, воды и света.

По словам специалистов, психологическое развитие девочки сильно нарушено, однако в состоянии ребенка наблюдается положительная динамика.