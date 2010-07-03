Хороший прогноз: как ведет себя с врачами найденная в квартире с мусором девочка

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Главный педиатр столицы Исмаил Османов призвал не называть "маугли" найденную в квартире на Ленинградском шоссе девочку. По словам специалиста, это может негативно отразиться на психике ребенка и обернуться психологической травмой.

"Учитывая, что у нее не отсутствуют элементарные навыки – они наоборот есть, мы видим, как она себя ведет, может себя обслужить, интересуется всем окружающим – этот термин совершенно к ней не подходит", – приводит слова Османова Агентство "Москва".

Он отметил, что ребенок пока еще не все говорит, но с ней работают специалисты. "Думаю, что в ближайшее время нам станут понятны в том числе и прогнозы по ее умственному и физическому развитию", – сказал врач.

Османов добавил, что девочка откликается на свое имя.

Ранее психотерапевт, специалист по девиантному поведению подростков Гелена Иванова заявила, что девочка находится в состоянии психологического госпитализма. Специалист отметила, что унижение оказывает серьезное влияние на психологическое развитие ребенка.

По мнению врачей, в состоянии пятилетней девочки отмечается положительная динамика. Ребенок идет на поправку, хорошо кушает, играет и улыбается.

10 марта в квартире дома на Ленинградском шоссе обнаружили пятилетнего ребенка. Полицейским совместно со спасателями пришлось вскрывать дверь, чтобы войти в жилище. Выяснилось, что малышка находилась в антисанитарных условиях, не умеет разговаривать, и у нее полностью отсутствуют социальные навыки. На шее девочки также была обнаружена пластиковая резинка для волос, закрепленная таким образом, что по мере роста ребенка она все больше сдавливала горло и врастала в кожу.

Суд арестовал мать девочки Ирину Геращенко до 10 мая. Женщине инкриминируется статья "Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии".