Хороший прогноз: как ведет себя с врачами найденная в квартире с мусором девочка

Главный педиатр столицы Исмаил Османов призвал не называть "маугли" найденную в квартире на Ленинградском шоссе девочку. По словам специалиста, это может негативно отразиться на психике ребенка и обернуться психологической травмой.
"Учитывая, что у нее не отсутствуют элементарные навыки – они наоборот есть, мы видим, как она себя ведет, может себя обслужить, интересуется всем окружающим – этот термин совершенно к ней не подходит", – приводит слова Османова Агентство "Москва".
Он отметил, что ребенок пока еще не все говорит, но с ней работают специалисты. "Думаю, что в ближайшее время нам станут понятны в том числе и прогнозы по ее умственному и физическому развитию", – сказал врач.
Османов добавил, что девочка откликается на свое имя.
Ранее психотерапевт, специалист по девиантному поведению подростков Гелена Иванова заявила, что девочка находится в состоянии психологического госпитализма. Специалист отметила, что унижение оказывает серьезное влияние на психологическое развитие ребенка.
По мнению врачей, в состоянии пятилетней девочки отмечается положительная динамика. Ребенок идет на поправку, хорошо кушает, играет и улыбается.
10 марта в квартире дома на Ленинградском шоссе обнаружили пятилетнего ребенка. Полицейским совместно со спасателями пришлось вскрывать дверь, чтобы войти в жилище. Выяснилось, что малышка находилась в антисанитарных условиях, не умеет разговаривать, и у нее полностью отсутствуют социальные навыки. На шее девочки также была обнаружена пластиковая резинка для волос, закрепленная таким образом, что по мере роста ребенка она все больше сдавливала горло и врастала в кожу.
Суд арестовал мать девочки Ирину Геращенко до 10 мая. Женщине инкриминируется статья "Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.