Семья умершего в квартире мальчика-инвалида получала все необходимые выплаты

В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы заявили, что семья семилетнего мальчика, скончавшегося в квартире на юго-востоке Москвы, получала необходимые выплаты и пособия, сообщает РИА Новости.
"Семья не состояла на социальном обслуживании в центре помощи семье и детям. Но как мать ребенка-инвалида женщина получала все необходимые выплаты и пособия", – заявили в ведомстве.
Ребенок имел инвалидность и получал соответствующее медицинское обслуживание: был привит по графику, посещал с матерью специалистов, а также проходил диспансеризацию - последняя была пройдена в январе текущего года.
Ежеквартально мальчику выписывались направления на бесплатные продукты и выдавалось заключение на прохождение медико-социальной экспертизы. Последняя была пройдена 6 марта.
Ребенку разработали индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, которую выдает федеральное учреждение медико-социальной экспертизы, добавили в департаменте.
Ранее в Следственном комитете заявили, что следователи проверяют смерть ребенка в квартире на юго-востоке Москве, который страдал рядом заболеваний.
В частности, следователи проверят сведения, опубликованные в СМИ, об условиях жизни ребенка. Как сообщал Telegram-канал Mash, его мать якобы почти не появлялась дома, а бабушка каждый день приносила в квартиру по мешку с мусором.
10 марта из запертой квартиры на Ленинградском шоссе вызволили пятилетнюю девочку, плач которой услышали соседи. По данным СК, у девочки отсутствовали социальные навыки и наблюдались признаки истощения. На шее у нее была обнаружена вросшая в кожу резинка для волос.
Девочку госпитализировали, а на мать, которая не появлялась в квартире несколько дней, завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. На допросе женщина призналась, что растит дочь одна и часто оставляет ребенка без присмотра.
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