"Ее больше мусор волновал, чем ребенок": соседи – о жизни погибшего 7-летнего мальчика

Гибель ребенка на юго-востоке столицы сегодня обсуждают все СМИ: семилетний Женя, живший в захламленной квартире, умер от остановки сердца. Соседи по подъезду рассказали нам о том, в каких условиях находился мальчик и что о нем вообще было известно.

Бабушка мальчика Фото: телеграм-канал Mash

Тело ребенка было обнаружено 12 марта в квартире на улице Шарикоподшипниковская. Врачи зафиксировали остановку сердца. В настоящий момент правоохранители проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи проверяют информацию СМИ об условиях, в которых находился ребенок.

Жизнь среди мусора

По сообщениям одних источников, мальчик жил в полноценной семье до 2015 года, но потом его родители развелись, и по решению суда ребенка оставили с безработной матерью Анной Пушкиной. По информации других изданий, родители мальчика до сих пор находятся в процессе развода, и о мерах, принятых органами опеки, пока точно ничего не известно.

Кроме того, по данным СМИ, отец ребенка Григорий Богданов сообщал о многочисленных письмах, которые он отправлял во все инстанции с целью добиться решения органов опеки увидеться с ребенком. В письмах он также рассказывал об ужасных жилищных условиях, в которых приходится проживать его сыну. Письма в различные инстанции, вплоть до прокуратуры города Москвы, отправлял и дедушка Жени.

А сам Женя, видимо, действительно жил в невероятно замусоренной и зловонной квартире. Дело в том, что, по данным телеграм-канала Mash, кроме него и мамы, в квартире проживала его бабушка Лидия, страдавшая "синдромом Плюшкина" (патологическим накопительством). Это психическое заболевание, при котором человек собирает и хранит огромное количество ненужных вещей (чаще всего бытовых), доводя их объем до таких масштабов, что помещение невозможно использовать по прямому назначению. По словам соседей, женщина якобы ежедневно приносила в дом по мешку мусора. Фактически квартира превратилась в настоящую свалку.

При этом, как сообщает ТАСС, бабушка с мамой практически не занимались Женей. Гуляли с ним мало, кормили плохо. Более того, по информации от пресс-службы СУ СКР, мальчик страдал целым рядом заболеваний, включая врожденные. Он наблюдался у врачей и получал необходимый для его заболеваний уход в домашних условиях. Также известно, что он страдал аутизмом, имел инвалидность и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По данным телеграм-каналов, мать ребенка отрицает свою вину и утверждает, что мальчик содержался в надлежащих условиях. Бабушка, в свою очередь, говорит, что ребенок являлся аутистом, подолгу лежал в больницах, а от его отца никакой помощи невозможно было дождаться. По ее словам, он бросил семью сразу же, как только узнал об инвалидности сына, и в его воспитании не участвовал.

Соседи квартиры, где умер семилетний мальчик, рассказали подробности жизни семьи

Соседи – о жизни семьи

Одна из соседок семьи, Лилия, рассказала порталу Москва 24, что никогда не видела ребенка, несмотря на то, что он родился в 2012 году.

Маму видела, но знать не знаю. Зато хорошо знаю бабушку, с ней общалась достаточно часто. Не могу сказать, здорова ли была бабушка или не совсем. По крайней мере, мусор она носила со всего района и носила в квартиру. Вот в таких условиях жил этот ребенок.

Также она добавила, что предыдущие соседи, которые уже съехали, якобы слышали, как ребенок плакал, но не знали, по какой причине. "Года три назад в этой квартире не знаю кто, но вывозили мусор, три больших контейнера. И в этом году, в пятницу, тоже вывезли большой контейнер мусора", – сказала женщина.

Помимо этого, соседка рассказала, что в квартиру "приходили соцработники, но туда никого не пускали, они дверь никому не открывали". "Соседи, кто жил рядом на площадке, видели мальчика несколько раз. Я – нет", – уточнила она.

Другой сосед, Роман, который выступал понятым в момент осмотра места происшествия после смерти ребенка, также подтвердил, что мусора в квартире было очень много. "Из мусора было все подряд, там вообще не поймешь, что было. Я видел потом, как его мешками выносили, полный контейнер нагрузили", – сказал он. На вопрос, какая реакция была у матери, присутствующей в момент осмотра квартиры, мужчина ответил: "Никакая".

Ее больше мусор волновал, чем ребенок. У сотрудников СК она спросила только, будут описывать мусор или нет? Бабушка молчала. Больше никого не было.

Мать мальчика. Фото: телеграм-канал Mash

Пускать в квартиру без разрешения

Это уже не первый случай, когда выясняется, что ребенок находился в заваленном мусором жилище. 10 марта из запертой квартиры на Ленинградском шоссе была вызволена пятилетняя девочка. Плач малышки услышали соседи, которые и вызвали спасателей. По данным СК, у девочки отсутствовали социальные навыки и наблюдались признаки истощения. На шее у нее была обнаружена вросшая в кожу резинка для волос.

Девочку доставили в реанимацию городской больницы, а на мать, которая не появлялась в квартире несколько дней, завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. На допросе женщина призналась, что растит дочь одна и часто оставляет ребенка без присмотра, так как уходит по делам. Также у нее имеются долги по кредиту и коммуналке. Органы опеки и попечительства и прокуратура обратились в суд с иском о лишении матери родительских прав.

После случаев подобного обращения с детьми и содержания их в антисанитарных условиях уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева предложила разработать условия, при которых представители органов опеки или участковый смогут войти в квартиру без разрешения проживающей там семьи.

Потяева считает, что трагических случаев удалось бы избежать, если бы органы опеки или участковый могли войти в запертую квартиру вопреки воле хозяев. Кроме того, омбудсмен взяла на контроль инцидент с ребенком-инвалидом, скончавшимся в захламленной квартире.

Также она добавила, что, по информации следствия, бабушка ребенка вызвала ему скорую, когда он почувствовал себя плохо. "По информации... из Следственного комитета, мальчик умер от тех заболеваний, которые у него есть... Бабушка своевременно вызвала скорую помощь, когда мальчику было плохо, ему была оказана медицинская помощь", – пояснила Потяева.

Дарья Васильцева, Наталья Лоскутникова