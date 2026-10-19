Politico: политический кризис может заблокировать работу Евросоюза

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Евросоюз оказался под угрозой серьезного политического кризиса, способного заблокировать работу объединения, передает газета "Известия" со ссылкой на Politico.

"Евросоюз сталкивается с идеальным политическим штормом", – указано в публикации.

Кризис дал о себе знать после саммита ЕС: лидерам стран сообщества не удалось согласовать важные решения. По информации издания, участники встречи пытались укрепить собственные позиции в противостоянии с конкурирующими группами.

Неназванный собеседник СМИ указал, что переговоры шли на фоне пессимизма, а в ближайшие месяцы объединение ждут серьезные трудности.

К проблемам Евросоюза, уже накопившимся из-за того, что бюджет на 2028–2034 годы так и не согласован, прибавляются паралич власти из-за внутренних политических потрясений в странах сообщества и предстоящие выборы в Испании, Франции и Италии.

При этом трудности ЕС не сводятся лишь к бюджетным разногласиям и отдельным политическим вопросам. Пока будущее ряда ведущих европейских политиков остается неопределенным, Брюссель может лишиться устойчивых союзов и влиятельных национальных сил, которые прежде позволяли достигать долгосрочных компромиссов.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что на саммите ЕС возник конфликт из-за его попытки установить контакты с Россией. По его словам, он создал дипломатический канал через аппарат совета, чтобы не зависеть от других при передаче российских сообщений и напрямую доставлять сообщения из ЕС в РФ.

