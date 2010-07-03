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11:34

Уголовное дело завели в Якутске на оставившую младенца на 4 дня женщину

происшествия

11:34

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дело о жестоком обращении с ребенком завели против жительницы Якутска, оставившей трехмесячного младенца на четыре дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу межмуниципального управления МВД России "Якутское".

По информации следствия, матери ребенка не было дома четыре дня. В это время за ним присматривал дядя, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

В среду утром он позвонил женщине и сказал, что ему нужно на работу. Мужчина попросил ее вернуться домой. После этого соседи услышали детский плач и сообщили в полицию.

Младенца осмотрели врачи, сейчас он в состоянии средней степени тяжести. После улучшения состояния ребенка отправят в социальное учреждение. Кроме того, у женщины есть трехлетний сын, которого после инцидента изъяли из семьи и отправили в Дом ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка в Якутии подчеркнула, что инцидент находится на ее особом контроле. Она заявила о планах поехать к ребенку в больницу.

Это не первый случай, когда малолетних детей оставляют одних на продолжительное время. В марте в захламленной квартире в Москве нашли девочку. Мать ребенка хотят лишить родительских прав, на нее завели уголовное дело. Девочку выписали из больницы, сейчас она находится в соцучреждении.

Зимой в Кирове 21-летняя мать оставила малышку одну дома на несколько дней без еды и воды. Следствие считает, девочка умерла от обезвоживания. Женщину арестовали, свою вину она частично признала.

происшествия

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