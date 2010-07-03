В Якутске мать бросила младенца на четыре дня

Мать в Якутске оставила трехмесячного младенца одного. Полицейские спасли ребенка, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.
Утром 3 апреля в полицию поступила информация о детском плаче из квартиры в жилом доме. Правоохранители получили доступ в жилище и увидели там малыша. Ребенка поместили в инфекционное отделение детской клинической больницы.
Мать отсутствовала в квартире, ее нашли. Выяснилось, что 37-летняя женщина, взяв с собой трехлетнего сына, покинула дом 30 марта. Присмотр за ребенком она доверила своему неоднократно судимому 31-летнему брату. Дядя малыша также оставил младенца, его нашли в пригородном селе.
Второго ребенка женщины – десятилетнего сына – поместили в Дом ребенка. Он воспитывался у родственников в сельской местности.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением".
Уполномоченный по правам ребенка в Якутии подчеркнула, что инцидент находится на ее особом контроле. Она планирует поехать к ребенку в больницу, чтобы узнать о его состоянии, передает ТАСС.
Это не первый случай, когда малолетних детей оставляют одних. В марте столичной квартире в антисанитарных условиях нашли девочку. Мать ребенка хотят лишить родительских прав, на нее завели уголовное дело. Девочку выписали из больницы, сейчас она находится в соцучреждении.
В феврале в Кирове 21-летняя мать оставила малышку одну дома на несколько дней без еды и воды. По версии следствия, девочка умерла от обезвоживания. Женщина находится под арестом, свою вину в смерти ребенка она частично признала.
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