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17:25

В Кирове мать оставила в квартире умирать от голода трехлетнюю дочь

происшествия

17:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну в квартире на неделю, в результате чего ребенок скончался от обезвоживания. Следственные органы возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело ребенка без видимых телесных повреждений обнаружили в одной из квартир Кирова 20 февраля. Экспертиза показала, что ребенок скончался от обезвоживания. По версии следствия, мать девочки 1997 года рождения оставила ее одну в квартире на несколько дней.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК Ф ("Убийство малолетнего с особой жестокостью"). Подозреваемая заключена под стражу на два месяца. Ей грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин рассказал ТАСС, что мать ушла из дома 13 февраля, перекрыв воду и заперев входную дверь. Ребенка обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения.

происшествия

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