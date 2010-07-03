Найденная в захламленной квартире девочка заговорила с другими детьми

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Девочка Люба, найденная в захламленной квартире в Москве, начала общаться с детьми в соцучреждении. Туда ее перевели после выписки из больницы.

"Мы дистанционно знаем, что у нее все хорошо, ее регулярно навещает уполномоченный по правам ребенка. С состоянием здоровья тоже все прекрасно, речь у нее потихонечку восстанавливается. Достаточно хорошо социализировалась в учреждении, общается там с детьми", – рассказал главный внештатный специалист-педиатр департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов Агентству "Москва".

Он отметил, что специалисты детской больницы имени Башляевой планируют навестить девочку в ближайшее время.

По словам омбудсмена по правам ребенка Анны Кузнецовой, девочка легко идет на контакт, "улыбка не сходит с ее лица". Ребенок учится играть вместе с другими детьми, открыт для всего нового. Сейчас с Любой занимаются психолог, логопед и педагоги.

Девочка Люба, которую нашли в захламленной квартире, переехала в детский дом



Девочку обнаружили 10 марта в антисанитарных условиях в столичной квартире. Плач ребенка услышали соседи. Мать девочки задержали. В отношении женщины возбуждено дело по статье "Покушение на убийство", ей предъявили обвинение.

Ирина Гаращенко отрицает вину и считает ситуацию провокацией. Она также не согласна с тем, что у нее в квартире была свалка. По некоторым сведениям, женщина задолжала за коммунальные услуги более 180 тысяч рублей.

Мужчина, представившийся ее сожителем, заявил, что она работала финансовым консультантом, и денег у нее было достаточно.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что 47-летняя мать решила убить дочку. Длительное время она удерживала ребенка в квартире, не давая выйти на улицу. Она не обеспечивала дочь предметами первой необходимости, продуктами питания, спальным местом. На шее девочки также была обнаружена пластиковая резинка для волос, вросшая в кожу.

Суд отложил до 22 апреля рассмотрение иска прокуратуры о лишении родительских прав Гаращенко. Находиться под стражей она будет до 10 мая.