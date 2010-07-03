Против оставившей ребенка без еды матери возбуждено уголовное дело

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая оставляла без присмотра своего ребенка, сообщает пресс-служба МВД РФ по Москве.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних посетили одну из семей, стоящих на профилактическом учете. В итоге они обнаружили в квартире 9-летнего ребенка, который находился там совсем один.

Оказалось, что мальчик уже несколько недель находился в тяжелом физическом состоянии, ему требовалась срочная госпитализация. Ребенка сразу же доставили в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

45-летнюю мать мальчика уже не раз привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Тем не менее женщина продолжала злоупотреблять алкоголем и оставляла ребенка без еды и помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.