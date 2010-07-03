Бабушка найденных детей в Мытищах рассказала об их жизни

Бабушка найденных детей в захламленной квартире прокомментировала их жизнь
Бабушка найденных в захламленной квартире детей прокомментировала их жизнь. По словам женщины, не понятно, почему речь идет об антисанитарных условиях.
Также она отметила, что рассказ консьержки не соответствует действительности.
"Летом гуляем два раза в день, теплой осенью – два раза в день, когда нет дождя, мы идем на улицу. Когда идет дождь – сидим дома", – сказала женщина, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента телеканала Москва 24.
Женщина утверждает, что в последний раз дети выходили на прогулку 5 или 6 марта, а 8 дети заболели.
"С 8 по 13 мы болели. И детей больных увезли, и нас больных увезли. У нас был бронхит, они уже вылечивались, а вот у меня еще и гайморит", – сказала она.
По словам бабушки детей, она провела в полиции сутки, а мать детей – трое суток.
Также женщина отметила, что у семьи были деньги. Они копили средства на рождение детей. А рожать дома дочь решила после рассказов матери о том, какое отношение может быть в роддоме.
"Соню вот так родили – быстрые роды были, потом приехала скорая и они сказали, что Соню заберут в инфекционное отделение, а ее – в гинекологию" – добавила она.
Женщина уточнила, что ее дочь написала отказ от госпитализации.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что Инесса Кузнецова может вернуть своих детей, однако ей предстоит доказать, что она способна обеспечивать и воспитывать их, передает РИА Новости.
Четверых детей у женщины забрали органы опеки.
По факту обнаружения детей в непригодных для проживания условиях возбуждено уголовное дело.
Сообщение о том, что дети в квартире давно не выходили на улицу, поступило в органы внутренних дел еще 13 марта. С жалобой обратилась консьержка, которая забеспокоилась об их здоровье.
По предварительным данным, мать родила всех дома и троих даже не зарегистрировала. По словам соседей, женщина не водила детей в садик и школу.
Квартира, где жили дети, находится в антисанитарном состоянии. Все комнаты были захламлены вещами.
Мать детей рассказала, что самому старшему ее ребенку исполнилось 8 лет, самому младшему – 2 года и 8 месяцев. Она объяснила, что не зарегистрировала детей, так как у нее не было времени на оформление документов.
Это не первый случай, когда малолетних детей оставляют одних на продолжительное время. В марте в захламленной квартире в Москве нашли девочку. Мать ребенка хотят лишить родительских прав, на нее завели уголовное дело. Девочку выписали из больницы, сейчас она находится в соцучреждении.
В конце марта в столице сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних посетили одну из семей, стоящих на профилактическом учете. В итоге они обнаружили в квартире 9-летнего ребенка, который находился там совсем один. Оказалось, что мальчик уже несколько недель находился в тяжелом физическом состоянии, ему требовалась срочная госпитализация. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.