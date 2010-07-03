Бабушка найденных детей в Мытищах рассказала об их жизни

Бабушка найденных детей в захламленной квартире прокомментировала их жизнь

Бабушка найденных в захламленной квартире детей прокомментировала их жизнь. По словам женщины, не понятно, почему речь идет об антисанитарных условиях.

Также она отметила, что рассказ консьержки не соответствует действительности.

"Летом гуляем два раза в день, теплой осенью – два раза в день, когда нет дождя, мы идем на улицу. Когда идет дождь – сидим дома", – сказала женщина, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента телеканала Москва 24.

Женщина утверждает, что в последний раз дети выходили на прогулку 5 или 6 марта, а 8 дети заболели.

"С 8 по 13 мы болели. И детей больных увезли, и нас больных увезли. У нас был бронхит, они уже вылечивались, а вот у меня еще и гайморит", – сказала она.

По словам бабушки детей, она провела в полиции сутки, а мать детей – трое суток.

Также женщина отметила, что у семьи были деньги. Они копили средства на рождение детей. А рожать дома дочь решила после рассказов матери о том, какое отношение может быть в роддоме.

"Соню вот так родили – быстрые роды были, потом приехала скорая и они сказали, что Соню заберут в инфекционное отделение, а ее – в гинекологию" – добавила она.

Женщина уточнила, что ее дочь написала отказ от госпитализации.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что Инесса Кузнецова может вернуть своих детей, однако ей предстоит доказать, что она способна обеспечивать и воспитывать их, передает РИА Новости.

Четверых детей у женщины забрали органы опеки.

По факту обнаружения детей в непригодных для проживания условиях возбуждено уголовное дело.

Сообщение о том, что дети в квартире давно не выходили на улицу, поступило в органы внутренних дел еще 13 марта. С жалобой обратилась консьержка, которая забеспокоилась об их здоровье.

По предварительным данным, мать родила всех дома и троих даже не зарегистрировала. По словам соседей, женщина не водила детей в садик и школу.

Квартира, где жили дети, находится в антисанитарном состоянии. Все комнаты были захламлены вещами.

Мать детей рассказала, что самому старшему ее ребенку исполнилось 8 лет, самому младшему – 2 года и 8 месяцев. Она объяснила, что не зарегистрировала детей, так как у нее не было времени на оформление документов.

Это не первый случай, когда малолетних детей оставляют одних на продолжительное время. В марте в захламленной квартире в Москве нашли девочку. Мать ребенка хотят лишить родительских прав, на нее завели уголовное дело. Девочку выписали из больницы, сейчас она находится в соцучреждении.

В конце марта в столице сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних посетили одну из семей, стоящих на профилактическом учете. В итоге они обнаружили в квартире 9-летнего ребенка, который находился там совсем один. Оказалось, что мальчик уже несколько недель находился в тяжелом физическом состоянии, ему требовалась срочная госпитализация. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.