Матери брошенной в квартире девочки продлили арест

Ирине Гаращенко, которая оставила свою пятилетнюю дочь без присмотра в захламленной квартире, суд продлил арест до 10 июня. Следствие настаивало на продлении срока содержания под стражей в отношении Гаращенко, так как обвиняемая сможет оказать давление на свидетелей, а также на свою дочь.
15 мая Головинский суд столицы рассмотрит иск прокуратуры и органов опеки о лишении женщины родительских прав. Заседание пройдет в закрытом режиме.
Пятилетнюю девочку обнаружили 10 марта в антисанитарных условиях в столичной квартире. Плач ребенка услышали соседи. Мать девочки задержали. В отношении нее возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Савеловский суд Москвы по ходатайству следствия заключил женщину под стражу до 10 мая.
Сама Ирина Гаращенко отрицает свою вину и считает ситуацию провокацией. Она заявила, что органы опеки не помогали семье финансово, хотя она писала обращения.
С малышкой, которую ранее выписали из больницы, теперь работают психолог, логопед и педагоги. По словам омбудсмена по правам ребенка Анны Кузнецовой, девочка легко идет на контакт, охотно учится играть вместе с другими детьми.
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