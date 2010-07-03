Оставившую ребенка в поликлинике москвичку ищет полиция

Полиция ищет женщину, которая оставила ребенка в поликлинике на севере Москвы

Полицейские ищут женщину, которая оставила двухлетнюю девочку в поликлинике на севере столицы. Они изучают записи с камер, снявших посетительницу в медицинской маске с ребенком на руках, сообщает телеканал Москва 24.

Сейчас девочка находится в детской больнице. Она выглядит ухоженной, но пока не умеет говорить.

В СК уточнили, что по правилам оставленных детей сперва осматривают врачи. Родственников ребенка еще не нашли. Полицейские просят узнавших девочку горожан сообщить любую известную им информацию.

Ранее сообщалось, что ребенка оставили 16 мая около 18:00 в детской поликлинике № 15. Вскоре девочку отвезли в отделение полиции.

