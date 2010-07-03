Двухлетнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве

Фото: Интерпресс/ТАСС/Светлана Холявчук

Двухлетнюю девочку оставили в столичной детской поликлинике, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел в четверг, 16 мая, около 6 часов вечера. Посетительница детской поликлиники №15 оставила ребенка, что видно по камерам видеонаблюдения.

Источник отмечает, что девочка не разговаривает. Ребенка доставили в отделение полиции, правоохранители разыскивают ее родных.