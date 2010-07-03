Оставленную в поликлинике девочку перевели в больницу для обследования

Двухлетнюю девочку, которую неизвестная женщина оставила в столичной поликлинике, перевели в больницу для обследования, сообщает Агентство "Москва".

Старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что каких-либо внешних повреждений у ребенка не обнаружено, однако необходимо обследование.

По ее словам, после того, как ребенка оставили, врачи тут же обратились с сообщением в правоохранительные органы. Следователи опрашивают свидетелей и работников поликлиники, а также устанавливают личность гражданки, бросившей ребенка.

Узнавших девочку горожан просят сообщить любую известную им информацию. Те, кто знают место проживания ребенка или ее родственников, могут обратиться в Савеловский межрайонный следственный отдел СК РФ по Москве по телефонам: 8-495-945-17-51 или 8-495-690-25-28.

Ранее сообщалось, что ребенка оставили 16 мая около 18:00 в детской поликлинике № 15. Правоохранители начали поиски женщины, оставившей ребенка. Ее сняли камеры наблюдения. Сама девочка выглядит ухоженной, но не умеет говорить.

В СК уточнили, что по правилам оставленных детей сперва осматривают врачи. Родственников ребенка еще не нашли. Жительница столицы Анна Привезенцева рассказала Москве 24, что видела девочку. Со слов женщины, видео и фото двухлетнего ребенка ей прислала соседка. Авторы сообщения об оставленном ребенке просили горожан распространить информацию.