Оставленную в поликлинике девочку перевели в больницу для обследования

Двухлетнюю девочку, которую неизвестная женщина оставила в столичной поликлинике, перевели в больницу для обследования, сообщает Агентство "Москва".
Старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что каких-либо внешних повреждений у ребенка не обнаружено, однако необходимо обследование.
По ее словам, после того, как ребенка оставили, врачи тут же обратились с сообщением в правоохранительные органы. Следователи опрашивают свидетелей и работников поликлиники, а также устанавливают личность гражданки, бросившей ребенка.
Узнавших девочку горожан просят сообщить любую известную им информацию. Те, кто знают место проживания ребенка или ее родственников, могут обратиться в Савеловский межрайонный следственный отдел СК РФ по Москве по телефонам: 8-495-945-17-51 или 8-495-690-25-28.
Ранее сообщалось, что ребенка оставили 16 мая около 18:00 в детской поликлинике № 15. Правоохранители начали поиски женщины, оставившей ребенка. Ее сняли камеры наблюдения. Сама девочка выглядит ухоженной, но не умеет говорить.
В СК уточнили, что по правилам оставленных детей сперва осматривают врачи. Родственников ребенка еще не нашли. Жительница столицы Анна Привезенцева рассказала Москве 24, что видела девочку. Со слов женщины, видео и фото двухлетнего ребенка ей прислала соседка. Авторы сообщения об оставленном ребенке просили горожан распространить информацию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.