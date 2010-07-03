Москвичка узнала оставленную в поликлинике девочку

Двухлетнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве

Жительница столицы Анна Привезенцева рассказала, что видела девочку, которую оставили в поликлинике на севере столицы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Со слов женщины, видео и фото двухлетнего ребенка ей прислала соседка. Авторы сообщения об оставленном ребенке просили горожан распространить информацию.

"Я это сообщение отправила в родительские группы. Смотрю на девочкино лицо, и у меня такое ощущение, что я ее где-то видела. Мы вчера обсуждали с мужем и решили, что, скорее всего, видели ее в Савеловском парке. В районе одно такое излюбленное место у всех родителей", – говорит Анна.

Как уточнили в СК по Москве, сейчас девочка находится в больнице. По правилам в таких ситуациях ее должны обследовать врачи. В ведомстве уже начали проверку случившегося. Родственников ребенка ищут.

Ранее сообщалось, что полиция начала поиски женщины, оставившей ребенка в поликлинике. Ее сняли камеры наблюдения. Сама девочка выглядит ухоженной, но не умеет говорить.